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Де Кетеларе доволен победой «Аталанты» в матче с «Миланом»

Виктория Кравченко
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ВПолузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе прокомментировал победу в матче 15-го тура серии А с «Миланом» (3:2).

«Это был важный матч и важные три очка. Не буду отрицать, что победа над «Миланом» для меня имеет особый вкус. Сегодня рады все мы, не только я», — цитирует де Кетеларе pianetamilan.it.

Клуб из Бергамо прервал серию из четырех матчей без побед в серии А (3 поражения и 1 ничья) и занимает седьмое место в турнирной таблице (23 очка). «Милан» располагается на третьей строчке с 29 баллами.

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 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
8
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
9
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
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 Торино 14 5 4 5 13-16 19
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 Монца 14 4 6 4 15-14 18
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 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
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 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
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