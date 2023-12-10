Де Кетеларе доволен победой «Аталанты» в матче с «Миланом»

ВПолузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе прокомментировал победу в матче 15-го тура серии А с «Миланом» (3:2).

«Это был важный матч и важные три очка. Не буду отрицать, что победа над «Миланом» для меня имеет особый вкус. Сегодня рады все мы, не только я», — цитирует де Кетеларе pianetamilan.it.

Клуб из Бергамо прервал серию из четырех матчей без побед в серии А (3 поражения и 1 ничья) и занимает седьмое место в турнирной таблице (23 очка). «Милан» располагается на третьей строчке с 29 баллами.