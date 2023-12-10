Смородская считает, что Миранчук будет чаще выходить в стартовом составе «Аталанты» после голевой передачи

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» голевую передачу Алексея Миранчука в матче между «Аталантой» и «Миланом» (3:2) в 15-м туре чемпионата Италии.

«В этом сезоне у него получше пошла игра. У меня такое впечатление складывается. Хотя его не ставят в стартовый состав, в основном он выходит на замену. Это уже не первая голевая передача у него. Мне кажется, что эта голевая передача может привести к тому, что он будет чаще играть в стартовом составе. Это все работает в его копилку», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Клуб из Бергамо прервал серию из четырех матчей без побед в серии А (3 поражения и 1 ничья) и занимает седьмое место в турнирной таблице (23 очка). «Милан» располагается на третьей строчке с 29 баллами.