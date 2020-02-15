«Болонья» вдевятером с крупным счетом проиграла «Дженоа». Кришито забил с пенальти
«Болонья» на своем поле уступила с крупным счетом «Дженоа». Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «грифонов».
По ходу встречи сразу два игрока «Болоньи» получили красные карточки. В первом тайме был удален хавбек Йерди Схаутен, а во втором — защитник Стефано Денсвил.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
«Болонья» — «Дженоа» — 0:3 (0:2)
Голы: Сумаоро, 28 (0:1). Санабрия, 44 (0:2). Кришито, 90 — с пенальти (0:3).
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани (Домингес, 61), Томиясу, Поли, Сванберг (Ювара, 79), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 61), Барроу.
«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Анкерсен (Гольданига, 46), Сумаоро, Бираски, Бехрами, Радованович (Кассата, 75), Стураро, Пандев (Пинамонти, 13), Санабрия.
Предупреждения: Анкерсен, 40. Гольданига, 53. Стураро, 57. Денсвил, 65. Домингес, 81. Сумаоро, 81. Кассата, 84.
Удаления: Схаутен, 34. Денсвил, 89.
Судья: Масса (Италия).
15 февраля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/