«Болонья» вдевятером с крупным счетом проиграла «Дженоа». Кришито забил с пенальти

«Болонья» на своем поле уступила с крупным счетом «Дженоа». Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «грифонов».

По ходу встречи сразу два игрока «Болоньи» получили красные карточки. В первом тайме был удален хавбек Йерди Схаутен, а во втором — защитник Стефано Денсвил.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Болонья» — «Дженоа» — 0:3 (0:2)

Голы: Сумаоро, 28 (0:1). Санабрия, 44 (0:2). Кришито, 90 — с пенальти (0:3).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани (Домингес, 61), Томиясу, Поли, Сванберг (Ювара, 79), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 61), Барроу.

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Анкерсен (Гольданига, 46), Сумаоро, Бираски, Бехрами, Радованович (Кассата, 75), Стураро, Пандев (Пинамонти, 13), Санабрия.

Предупреждения: Анкерсен, 40. Гольданига, 53. Стураро, 57. Денсвил, 65. Домингес, 81. Сумаоро, 81. Кассата, 84.

Удаления: Схаутен, 34. Денсвил, 89.

Судья: Масса (Италия).

15 февраля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».