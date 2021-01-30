«Милан» обыграл «Болонью» и продолжает лидировать в серии А

«Милан» выиграл у «Болоньи» (2:1) в 20-м туре чемпионата Италии.

У хозяев отличился Андреа Поли. В составе гостей забивали Анте Ребич и Франк Кессье (с пенальти), а Златан Ибрагимович не реализовал 11-метровый.

«Милан» набрал 46 очков и продолжает лидировать в чемпионате. У «Болоньи» 20 очков и 13-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Болонья» — «Милан» — 1:2 (0:1)

Голы: Ребич, 26 (0:1). Кессье, 55 — с пенальти (0:2). Поли, 81 (1:2).

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 26 (вратарь)

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс (Поли, 79), Сумаоро, Томиясу, Сориано, Схаутен (Паласио, 79), Домингес (Сванберг, 67), Сансоне (Виньято, 67), Орсолини (Сков Ольсен, 67), Барроу.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Томори, Эрнандез, Кессье, Тонали (Беннасер, 62), Ибрагимович, Ребич (Крунич, 62), Леан (Манджукич, 73), Салемакерс.

Предупреждения: Дейкс, 24. Ребич, 51. Сориано, 56.

Судья: Довери.

30 января. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».