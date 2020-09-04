Новичок серии А «Беневенто» арендовал нападающего «Сампдории» Джанлуку Капрари. В соглашение также прописана последующая опция выкупа, сообщает сайт клуба.

По информации итальянских СМИ, «Беневенто» заплатит 1,5 млн евро за сезонную аренду футболиста. Также в сделке будет прописан обязательный выкуп за 7,5 млн евро в случае, если «Беневенто» удастся сохранить прописку в элитном дивизионе.

В сезоне-2019/20 Капрари, выступая за «Сампдорию» и «Парму», забил 5 голов в 30 играх чемпионата Италии.