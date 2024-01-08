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Сегодня, 20:25

Барбоза уверен, что Миранчук добьется успеха в Италии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный португальский футбльный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в чемпионате Италии.

«Игра Миранчука в последних матчах «Аталанты» впечатляет — Алексей набирает отличную форму. Он правильно поступил, что остался в «Аталанте» и продолжил усердно работать. Это дало свои плоды. Миранчук — настоящий борец, он добьется успеха в Италии. Если тренер «Аталанты» не будет видеть его в основном составе, то Алексей точно не останется без предложений», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

28-летний россиянин вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч 19-го тура серии А против «Ромы» (1:1) и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса в этой игре. Всего в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за итальянскую команду в текущем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-miranchuk-nastoyashhij-borets-on-dob-etsya-uspeha-v-italii/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Паулу Барбоза
Серия А
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Каррера считает, что Миранчук способен закрепиться в основе «Аталанты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 - : -
13.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
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Наполи – Салернитана
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Фиорентина – Удинезе
 - : -
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Лацио

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

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Малик Тшау

Малик Тшау

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