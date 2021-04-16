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«Аталанта» в случае ухода Голлини может подписать Буффона

09:06
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Аталанте», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, летом клуб из Бергамо может покинуть вратарь Пьерлуиджи Голлини. Сообщается, что «Аталанта» может пригласить 43-летнего итальянца, которого уже пыталась подписать два года назад.

В текущем сезоне Буффон провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 мячей.

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