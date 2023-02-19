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«Аталанта» на своем поле проиграла «Лечче»

Иван Шитик
Корреспондент
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19 февраля. «Аталанта» — «Лечче» — 1:2.
Фото Global Look Press

«Аталанта» на своем поле проиграла «Лечче» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

Команда из Бергамо занимает пятое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 41 очко.

«Лечче» располагается на 13-й строчке в чемпионате (27 очков).

Италия. Серия А. 23-й тур
19 февр, 14:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:2
Лечче

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
ФК Аталанта
ФК Лечче
0
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 Милан 23 13 5 5 39-30 44
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 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
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 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
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