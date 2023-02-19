«Аталанта» на своем поле проиграла «Лечче»

«Аталанта» на своем поле проиграла «Лечче» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

Команда из Бергамо занимает пятое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 41 очко.

«Лечче» располагается на 13-й строчке в чемпионате (27 очков).