Лукаку посвятил гол в ворота «Удинезе» Атсу, погибшему под завалами в Турции

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку посвятил гол в ворота «Удинезе» в чемпионате Италии полузащитнику «Хатайспора» Кристиану Атсу, погибшему под завалами после землетрясения в Турции.

В соцсети Лукаку написал: «Люблю тебя, брат».

Атсу и Лукаку были одноклубниками в «Эвертоне» в сезоне-2014/15.

Ромелу Лукаку и Кристиан Атсу. Соцсети Ромелу Лукаку., Фото Соцсети

Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла». В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций и был признан лучшим игроком турнира.