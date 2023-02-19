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Сегодня, 15:46

Лукаку посвятил гол в ворота «Удинезе» Атсу, погибшему под завалами в Турции

Руслан Минаев
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку посвятил гол в ворота «Удинезе» в чемпионате Италии полузащитнику «Хатайспора» Кристиану Атсу, погибшему под завалами после землетрясения в Турции.

В соцсети Лукаку написал: «Люблю тебя, брат».

Атсу и Лукаку были одноклубниками в «Эвертоне» в сезоне-2014/15.

Ромелу Лукаку и Кристиан Атсу. Фото Соцсети Ромелу Лукаку., Соцсети
Ромелу Лукаку и Кристиан Атсу.
Соцсети Ромелу Лукаку., Фото Соцсети

Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла». В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций и был признан лучшим игроком турнира.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
Кристиан Атсу
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
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 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
4
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
8
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
9
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
10
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
11
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
19.02 22:45
Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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