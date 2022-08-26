Нападающий Андреа Белотти вскоре пройдет медицинский осмотр в Риме, сообщает Il Corriere dello Sport. В воскресенье, 28 августа форвард подпишет соглашение с «Ромой».

Контракт с 28-летним итальянцем рассчитан до 2025 года. Зарплата футболиста составит 3 миллиона евро за сезон.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что нападающий хочет перейти в римский клуб.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Летом он отказался подписывать новый контракт и покинул туринский клуб.