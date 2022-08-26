Белотти вскоре пройдет медосмотр в Риме. Подписание контракта — 28 августа
Белотти подпишет контракт с «Ромой» 28 августа
Нападающий Андреа Белотти вскоре пройдет медицинский осмотр в Риме, сообщает Il Corriere dello Sport. В воскресенье, 28 августа форвард подпишет соглашение с «Ромой».
Контракт с 28-летним итальянцем рассчитан до 2025 года. Зарплата футболиста составит 3 миллиона евро за сезон.
Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что нападающий хочет перейти в римский клуб.
В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.
Летом он отказался подписывать новый контракт и покинул туринский клуб.
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