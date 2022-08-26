Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:34

Белотти вскоре пройдет медосмотр в Риме. Подписание контракта — 28 августа

Белотти подпишет контракт с «Ромой» 28 августа
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Нападающий Андреа Белотти вскоре пройдет медицинский осмотр в Риме, сообщает Il Corriere dello Sport. В воскресенье, 28 августа форвард подпишет соглашение с «Ромой».

Контракт с 28-летним итальянцем рассчитан до 2025 года. Зарплата футболиста составит 3 миллиона евро за сезон.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что нападающий хочет перейти в римский клуб.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Летом он отказался подписывать новый контракт и покинул туринский клуб.

Андреа Белотти
ФК Рома
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушка Игнатьева показала идеальную фигуру в обтягивающем костюме
Новый корейский электромобиль едет в Россию в двух версиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серия А, 3-й тур: «Фиорентина» сыграет с «Наполи», «Ювентус» — «Рома» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 2 2 0 0 9-2 6
2
 Интер 2 2 0 0 5-1 6
3
 Рома 2 2 0 0 2-0 6
4
 Милан 2 1 1 0 5-3 4
5
 Аталанта 2 1 1 0 3-1 4
6
 Торино 2 1 1 0 2-1 4
7
 Лацио 2 1 1 0 2-1 4
8
 Ювентус 2 1 1 0 3-0 4
9
 Фиорентина 2 1 1 0 3-2 4
10
 Специя 2 1 0 1 1-3 3
11
 Сассуоло 2 1 0 1 1-3 3
12
 Болонья 2 0 1 1 2-3 1
13
 Салернитана 2 0 1 1 0-1 1
14
 Удинезе 2 0 1 1 2-4 1
15
 Верона 2 0 1 1 3-6 1
16
 Эмполи 2 0 1 1 0-1 1
17
 Сампдория 2 0 1 1 0-2 1
18
 Кремонезе 2 0 0 2 2-4 0
19
 Лечче 2 0 0 2 1-3 0
20
 Монца 2 0 0 2 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 19:30
Монца – Удинезе
 - : -
26.08 21:45
Лацио – Интер
 - : -
27.08 19:30
Кремонезе – Торино
 - : -
27.08 19:30
Ювентус – Рома
 - : -
27.08 21:45
Милан – Болонья
 - : -
27.08 21:45
Специя – Сассуоло
 - : -
28.08 19:30
Салернитана – Сампдория
 - : -
28.08 19:30
Верона – Аталанта
 - : -
28.08 21:45
Фиорентина – Наполи
 - : -
28.08 21:45
Лечче – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
Тома Анри

Тома Анри

Верона

 2
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 2
П
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 2
Маттео Дармиан

Маттео Дармиан

Интер

 1
Анхель Ди Мария

Анхель Ди Мария

Ювентус

 1
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости