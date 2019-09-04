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Алексис Санчес: «Я в «Интере», чтобы что-то выиграть»

01:28
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Новичок «Интера» Алексис Санчес заявил, что хочет выиграть трофей с клубом. По его мнению, черно-синие способны выиграть серию А.

— Я просто хочу сделать все возможное для себя, для команды и для болельщиков «Интера», — цитирует Sky Sports Санчеса. — Мы можем говорить о чемпионате, я здесь, чтобы что-то выиграть. Команда не выигрывала восемь лет, но имеет все для этого.

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