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Сегодня, 21:12

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» в матче с «Вероной»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав в домашнем матче с «Вероной» в 32-м туре серии А. Начало игры — в 21.45 мск.

«Аталанта»: Карнесекки, Толои, Джимсити, Хин, Руджери, Хольм, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.

Последний раз Миранчук выходил в стартовом составе бергамасков в серии А в игре против «Наполи» (3:0) 30 марта. Тогда россиянин отметился голом и результативным пасом.

Италия. Серия А. 32-й тур
15 апр, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Верона
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Верона
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Защитника «Ромы» Н'Дика 15 апреля выпишут из больницы

«Фиорентина» и «Дженоа» поделили очки в матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 32 9 12 11 35-39 39
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 32 7 10 15 34-54 31
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
17
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
18
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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38 тур
12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 3 : 3
14.04 19:00
Удинезе – Рома
 1 : 1
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 2 : 2
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 1 : 1
15.04 21:45
Аталанта – Верона
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 30 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 27 1 6
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 17 1 5
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