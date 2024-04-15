Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» в матче с «Вероной»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав в домашнем матче с «Вероной» в 32-м туре серии А. Начало игры — в 21.45 мск.

«Аталанта»: Карнесекки, Толои, Джимсити, Хин, Руджери, Хольм, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.

Последний раз Миранчук выходил в стартовом составе бергамасков в серии А в игре против «Наполи» (3:0) 30 марта. Тогда россиянин отметился голом и результативным пасом.