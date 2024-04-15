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Сегодня, 21:33

«Фиорентина» и «Дженоа» поделили очки в матче серии А

Руслан Минаев
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«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Дженоа» в матче 32-го тура серии А — 1:1.

У гостей счет в игре открыл Альберт Гюдмюндссон. Хозяева сравняли счет во втором тайме — гол забил Жонатан Иконе.

«Фиорентина» набрала 44 очка и занимает 10-е место в таблице серии А. «Дженоа» с 39 очками — на 12-й строчке.

Италия. Серия А. 32-й тур
15 апр, 19:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:1
Дженоа

ФК Дженоа
ФК Фиорентина
0
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Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» в матче с «Вероной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 32 9 12 11 35-39 39
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 32 7 10 15 34-54 31
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
17
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
18
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 3 : 3
14.04 19:00
Удинезе – Рома
 1 : 1
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 2 : 2
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 1 : 1
15.04 21:45
Аталанта – Верона
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Милан

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Рома

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Ювентус

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