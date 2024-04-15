«Фиорентина» и «Дженоа» поделили очки в матче серии А

«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Дженоа» в матче 32-го тура серии А — 1:1.

У гостей счет в игре открыл Альберт Гюдмюндссон. Хозяева сравняли счет во втором тайме — гол забил Жонатан Иконе.

«Фиорентина» набрала 44 очка и занимает 10-е место в таблице серии А. «Дженоа» с 39 очками — на 12-й строчке.