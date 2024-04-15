«Фиорентина» и «Дженоа» поделили очки в матче серии А
«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Дженоа» в матче 32-го тура серии А — 1:1.
У гостей счет в игре открыл Альберт Гюдмюндссон. Хозяева сравняли счет во втором тайме — гол забил Жонатан Иконе.
«Фиорентина» набрала 44 очка и занимает 10-е место в таблице серии А. «Дженоа» с 39 очками — на 12-й строчке.
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|5
|63-37
|69
|
3
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|32
|18
|9
|5
|45-24
|63
|
4
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|32
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|11
|5
|45-25
|59
|
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|16
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|
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|
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|
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|
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|45
|
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|44
|
11
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|10
|11
|34-41
|43
|
12
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|32
|9
|12
|11
|35-39
|39
|
13
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27-48
|32
|
14
|Кальяри
|32
|7
|10
|15
|34-54
|31
|
15
|Удинезе
|32
|4
|17
|11
|31-48
|29
|
16
|Эмполи
|32
|7
|7
|18
|25-48
|28
|
17
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40-63
|27
|
18
|Верона
|31
|6
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|28-42
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|
19
|Сассуоло
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|
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38 тур
|12.04
|21:45
|
Лацио – Салернитана
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Лечче – Эмполи
|1 : 0
|13.04
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 0
|13.04
|21:45
|
Болонья – Монца
|0 : 0
|14.04
|13:30
|
Наполи – Фрозиноне
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Сассуоло – Милан
|3 : 3
|14.04
|19:00
|
Удинезе – Рома
|1 : 1
|14.04
|21:45
|
Интер – Кальяри
|2 : 2
|15.04
|19:30
|
Фиорентина – Дженоа
|1 : 1
|15.04
|21:45
|
Аталанта – Верона
|- : -
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|Г
|
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Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
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Виктор Осимхен
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|13
|П
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|
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Оливье Жиру
Милан
|8
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Пауло Дибала
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Антуан Макумбу
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|1
|3
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Малик Тшау
Милан
|17
|1
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