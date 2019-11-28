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Алекс Сандру провел часть тренировки «Ювентуса» в общей группе, Рабьо занимался по индивидуальной программе

28 ноября 2019, 17:20
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Сегодня «Ювентус» провел очередную тренировку, готовясь к матчу 14-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Травмированные ранее защитник Алекс Сандру и полузащитник Адриен Рабьо также участвовали в занятии.

Как сообщил в своем Twitter журналист итальянской версии Goal.com Ромео Агрести, Сандру провел часть тренировки в общей группе. Рабьо занимался по индивидуальной программе.

Матч «Ювентус» — «Сассуоло» состоится 1 декабря и начнется в 13.30 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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