Алекс Сандру провел часть тренировки «Ювентуса» в общей группе, Рабьо занимался по индивидуальной программе

Сегодня «Ювентус» провел очередную тренировку, готовясь к матчу 14-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Травмированные ранее защитник Алекс Сандру и полузащитник Адриен Рабьо также участвовали в занятии.

Как сообщил в своем Twitter журналист итальянской версии Goal.com Ромео Агрести, Сандру провел часть тренировки в общей группе. Рабьо занимался по индивидуальной программе.

La #Juventus ? tornata alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il #Sassuolo: #AlexSandro si ? allenato parzialmente con la squadra, mentre #Rabiot ha sostenuto un lavoro personalizzato atletico in campo ??? @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 28, 2019

Матч «Ювентус» — «Сассуоло» состоится 1 декабря и начнется в 13.30 по московскому времени.

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