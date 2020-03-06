Агент Верету: «Анчелотти хотел приобрести Жордана в «Наполи»

Агент полузащитника «Ромы» Жордана Верету Марио Джуффреди рассказал об интересе к своему клиенту со стороны «Наполи» и «Эвертона».

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза 24 матча в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола

— Я знаю, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хотел приобрести Верету в январе, но не хватило времени, чтобы закончить сделку, — приводит слова Джуффреди Mario. — Однако я не исключаю летнего переезда в Неаполь. В «Роме» происходит много изменений, может произойти полная перезагрузка команды.

Карло Анчелотти всегда ценил Жордана, но его подписание в прошлом году означало бы уход Аллана, так что в то время это не сложилось.