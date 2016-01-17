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17 января 2016, 18:56

Спаллетти начал в "Роме" с ничьей против "Вероны"

Борис САТАРОВ
Корреспондент
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В матче 20-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле сыграла вничью с "Вероной" – 1:1. Эта встреча стала первой для нового наставника "волков" Лучано Спаллетти после возвращения в Рим. Следующим соперником команды экс-главного тренера "Зенита" станет "Ювентус".

Чемпионат Италии

Серия A

20-й тур

"Рома" – "Верона" – 1:1 (1:0)

Голы: Наингголан, 41 (1:0). Паццини, 61 – с пенальти (1:1).

"Рома": Щенсны, Торосидис (Яго Фальке, 73), Манолас, Динь, Кастан (Рюдигер, 66), Де Росси, Пьянич, Наингголан, Флоренци, Салах, Джеко.

"Верона": Голлини, Морас, Бьянкетти (Халльфредссон, 46), Хеландер, Эмануэлсон (Фарес, 46), Греко, Ионицэ, Сала, Вшолек (Гомес Талеб, 72), Паццини, Ребич.

Предупреждения: Сала, 67. Греко, 74.

Судья: Масса.

17 января. Рим. Стадион Olimpico.

Источник: http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2015-2016/
ФК Верона
ФК Зенит
ФК Рома
ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 1 1 0 0 5-2 3
2
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
3
 Милан 1 1 0 0 4-2 3
4
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
5
 Фиорентина 1 1 0 0 3-2 3
6
 Торино 1 1 0 0 2-1 3
7
 Интер 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лацио 1 1 0 0 2-1 3
9
 Рома 1 1 0 0 1-0 3
10
 Специя 1 1 0 0 1-0 3
11
 Кремонезе 1 0 0 1 2-3 0
12
 Болонья 1 0 0 1 1-2 0
13
 Лечче 1 0 0 1 1-2 0
14
 Монца 1 0 0 1 1-2 0
15
 Салернитана 1 0 0 1 0-1 0
16
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
17
 Удинезе 1 0 0 1 2-4 0
18
 Сампдория 1 0 0 1 0-2 0
19
 Верона 1 0 0 1 2-5 0
20
 Сассуоло 1 0 0 1 0-3 0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.08 19:30
Торино – Лацио
 - : -
20.08 19:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
20.08 21:45
Интер – Специя
 - : -
20.08 21:45
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.08 19:30
Эмполи – Фиорентина
 - : -
21.08 19:30
Наполи – Монца
 - : -
21.08 21:45
Аталанта – Милан
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Верона
 - : -
22.08 19:30
Рома – Кремонезе
 - : -
22.08 21:45
Сампдория – Ювентус
 - : -
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Г
Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 2
Тома Анри

Тома Анри

Верона

 1
П
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 1
Симоне Бастони

Симоне Бастони

Специя

 1
Паоло Гильоне

Паоло Гильоне

Кремонезе

 1
И К Ж
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кремонезе

 1 1 0
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 1 0 0
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