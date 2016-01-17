Спаллетти начал в "Роме" с ничьей против "Вероны"

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле сыграла вничью с "Вероной" – 1:1. Эта встреча стала первой для нового наставника "волков" Лучано Спаллетти после возвращения в Рим. Следующим соперником команды экс-главного тренера "Зенита" станет "Ювентус".

Чемпионат Италии

Серия A

20-й тур

"Рома" – "Верона" – 1:1 (1:0)

Голы: Наингголан, 41 (1:0). Паццини, 61 – с пенальти (1:1).

"Рома": Щенсны, Торосидис (Яго Фальке, 73), Манолас, Динь, Кастан (Рюдигер, 66), Де Росси, Пьянич, Наингголан, Флоренци, Салах, Джеко.

"Верона": Голлини, Морас, Бьянкетти (Халльфредссон, 46), Хеландер, Эмануэлсон (Фарес, 46), Греко, Ионицэ, Сала, Вшолек (Гомес Талеб, 72), Паццини, Ребич.

Предупреждения: Сала, 67. Греко, 74.

Судья: Масса.

17 января. Рим. Стадион Olimpico.