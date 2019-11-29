«Витесс» уступил «Херенвену» и потерпел пятое поражение подряд
«Витесс» проиграл «Херенвену» в матче 15-го тура чемпионата Голландии — 2:3.
В составе победителей отличились Хишам Фаик, Митчелл ван Берген и Йенс Одгор. За команду из Арнема голы забили Тим Матавж и Бриан Линссен.
«Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Команда осталась на 5-м месте с 23 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Витесс» проигрывает на протяжении пяти последних матчей.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
15-й тур
«Херенвен» — «Витесс» — 3:2 (1:2)
Голы: Матавж, 8 (0:1). Линссен, 21 (0:2). Фаик, 42 — с пенальти (1:2). ван Берген, 63 (2:2). Одгор, 69 (3:2).
«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Дрешевич, Ботман, Флоранус, Фаик, Халилович (Дрейер, 59), Верман (Хеэг, 88), ван Берген, Одгор, Брейн (Конголо, 59).
«Витесс»: Пасвер, Леливелд (Грот, 86), Дуки, Обиспо, Кларк, Фор (Бейтинк, 71), Беро, Базур (Дико, 71), Хонда, Линссен, Матавж.
Предупреждения: Кларк, 61. Дрешевич, 65. Флоранус, 87.
Судья: Маккели.
29 ноября. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».
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