«Витесс» уступил «Херенвену» и потерпел пятое поражение подряд

«Витесс» проиграл «Херенвену» в матче 15-го тура чемпионата Голландии — 2:3.

В составе победителей отличились Хишам Фаик, Митчелл ван Берген и Йенс Одгор. За команду из Арнема голы забили Тим Матавж и Бриан Линссен.

«Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Команда осталась на 5-м месте с 23 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Витесс» проигрывает на протяжении пяти последних матчей.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

15-й тур

«Херенвен» — «Витесс» — 3:2 (1:2)

Голы: Матавж, 8 (0:1). Линссен, 21 (0:2). Фаик, 42 — с пенальти (1:2). ван Берген, 63 (2:2). Одгор, 69 (3:2).

«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Дрешевич, Ботман, Флоранус, Фаик, Халилович (Дрейер, 59), Верман (Хеэг, 88), ван Берген, Одгор, Брейн (Конголо, 59).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд (Грот, 86), Дуки, Обиспо, Кларк, Фор (Бейтинк, 71), Беро, Базур (Дико, 71), Хонда, Линссен, Матавж.

Предупреждения: Кларк, 61. Дрешевич, 65. Флоранус, 87.

Судья: Маккели.

29 ноября. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».

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