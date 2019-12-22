«Витесс» разгромил «Венло»
20:41
В матче 18-го тура чемпионата Голландии «Витесс» принимал «Венло». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
18-й тур
«Витесс» — «Венло» — 3:0 (2:0)
Голы: Базур, 27 (1:0). Матавж, 30 (2:0). Линссен, 71 (3:0).
«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Кларк, Дуки, Обиспо, Фор (Вруг, 75), Базур (Я.Укили, 86), Беро, Матавж, Линссен, Дико (Бейтинк, 82).
«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Янсен, ван Ойен, Пост, Опоку, Линхорст (Янссен, 61), Сориано (Райт, 61), Синклэйр (Йебоа, 80).
Предупреждения: Линхорст, 24. Беро, 31. Кум, 55. Бейтинк, 89.
Судья: Мулдер (Голландия).
22 декабря. Арнем. Стадион «ГелреДом».
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