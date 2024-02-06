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Сегодня, 13:02

В «Твенте» опровергли, что член наблюдательного совета ушел из клуба из-за трансфера Угальде

Виктория Кравченко
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Советник правления «Твенте» Ян Стройер опроверг информацию о том, что член наблюдательного совета нидерландского клуба Джон Бирлинг покинул должность из-за несогласия продать Манфреда Угальде «Спартаку».

— Нет. Его уход вообще никаким образом не связан с трансфером Угальде. Он задолго до этого уведомил нас, что покидает свою должность с 1 июня, — цитирует Стройера «РБ Спорт».

Ранее в «Твенте» исключили возвращение Угальде из-за сложностей с платежами.

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

1 февраля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sovetnik-pravleniya-tvente-birling-pokidaet-klub-ne-iz-za-perehoda-ugal-de-v-rossiyu/
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
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В «Твенте» исключили возвращение Угальде из-за сложностей с платежами
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