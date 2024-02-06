В «Твенте» опровергли, что член наблюдательного совета ушел из клуба из-за трансфера Угальде

Советник правления «Твенте» Ян Стройер опроверг информацию о том, что член наблюдательного совета нидерландского клуба Джон Бирлинг покинул должность из-за несогласия продать Манфреда Угальде «Спартаку».

— Нет. Его уход вообще никаким образом не связан с трансфером Угальде. Он задолго до этого уведомил нас, что покидает свою должность с 1 июня, — цитирует Стройера «РБ Спорт».

Ранее в «Твенте» исключили возвращение Угальде из-за сложностей с платежами.

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.