ФИФА отклонила апелляцию Овермарса после скандала с непристойными фотографиями

ФИФА отклонила апелляцию экс-спортивного директора «Аякса» Марка Овермарса, которого отстранили от футбола из-за отправки непристойных фотографий коллегам-женщинам.

Об этом сообщил представитель бывшего футболиста сборной Нидерландов Фрэнк Нирворт.

«Мы получили ответ, состоящий из двух предложений. В первом говорится, что апелляция была отклонена, во втором — что понесенные расходы должен оплатить господин Овермарс», — приводит слова Нирворта RTL.

В феврале 2022 года «Аякс» уволил Овермарса из-за того, что он отправлял одной из сотрудниц фотографии мужского полового органа. Нидерландский функционер работал в структуре «Аякса» с 2012 года. В марте 2022-го он стал спортивным директором «Антверпена».

50-летний Овермарс является трехкратным чемпионом Нидерландов, чемпионом Англии, а также двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.