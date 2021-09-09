Тадич признан лучшим игроком сезона в чемпионате Нидерландов

Нападающий «Аякса» Душан Тадич признан лучшим игроком сезона-2020/21 в чемпионате Нидерландов. В среду, 8 сентября, на специальной церемонии ему вручили награду.

32-летний серб в прошлом сезоне сыграл в 34 матчах эредивизи, забил 14 голов и сделал 18 голевых передач.

? De award voor Eredivisie Speler van het Jaar gaat naar:



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? Kijk live naar de uitreikingen op ESPN! pic.twitter.com/T9G5CByUcW — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2021

Лучшим молодым игроком сезона был признан полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх. На счету 19-летнего голландца 3 гола, 5 голевых передач и 3 желтые карточки в 32 матчах эредивизи.

«Удивительное чувство — выиграть награду лучшего молодого игрока сезона (до 21 года) и получить награду от моей мамы. Особая благодарность всем, кто помог мне в этом», — написал Гравенберх в Twitter.