Тадич признан лучшим игроком сезона в чемпионате Нидерландов
06:23
Нападающий «Аякса» Душан Тадич признан лучшим игроком сезона-2020/21 в чемпионате Нидерландов. В среду, 8 сентября, на специальной церемонии ему вручили награду.
32-летний серб в прошлом сезоне сыграл в 34 матчах эредивизи, забил 14 голов и сделал 18 голевых передач.
Лучшим молодым игроком сезона был признан полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх. На счету 19-летнего голландца 3 гола, 5 голевых передач и 3 желтые карточки в 32 матчах эредивизи.
«Удивительное чувство — выиграть награду лучшего молодого игрока сезона (до 21 года) и получить награду от моей мамы. Особая благодарность всем, кто помог мне в этом», — написал Гравенберх в Twitter.
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