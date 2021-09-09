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Гус Хиддинк заявил, что завершает тренерскую карьеру

22:23
Гус Хиддинк. Фото Voetbal International
Гус Хиддинк. Фото Voetbal International
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Известный нидерландский тренер Гус Хиддинк заявил, что завершает карьеру. Последним местом его работы была сборная Кюрасао, которую он не смог вывести на чемпионат мира.

«В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я говорил об этом с руководством, — сказал Хиддинк. — Мы пришли к решению, что пока лучше сделать паузу, потому что они пойдут другим путем».

Также он рассказал о своих планах.

«Я собираюсь остановиться. Совсем, — цитирует специалиста Voetbal International. — Собираюсь ли я поступить как Дик Адвокат? Нет-нет».

74-летний Гус Хиддинк ранее также тренировал «Де Графсхап» (ассистент), ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Челси», «Анжи», сборные Нидерландов, Кореи, России, Турции, олимпийскую сборную Китая.

Вместе со сборной России Хиддинк завоевал бронзу Евро-2008, с Кореей и Нидерландами занимал четвертое место на чемпионате мира. Он шестикратный чемпион Нидерландов с ПСВ, четырехкратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка европейских чемпионов, обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Англии.

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Евгений Петров все материалы автора

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