Защитник «Фейеноорда» Сенеси забил лучший гол сезона в чемпионате Нидерландов
05:55
Защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси признан автором лучшего гола в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов. 24-летний аргентинец отметился эффектным забитым мячом в 3-м туре против «Ден Хаага» (4:2).
На 57-й минуте встречи Сенеси после розыгрыша углового пробил по воротам соперника ударом ножницами в падении. Мяч полетел по нестандартной траектории, поэтому вратарь даже не среагировал на него.
Всего в прошлом сезоне Сенеси сыграл в 32 матчах эредивизи, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
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