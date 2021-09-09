Защитник «Фейеноорда» Сенеси забил лучший гол сезона в чемпионате Нидерландов

Защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси признан автором лучшего гола в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов. 24-летний аргентинец отметился эффектным забитым мячом в 3-м туре против «Ден Хаага» (4:2).

На 57-й минуте встречи Сенеси после розыгрыша углового пробил по воротам соперника ударом ножницами в падении. Мяч полетел по нестандартной траектории, поэтому вратарь даже не среагировал на него.

Всего в прошлом сезоне Сенеси сыграл в 32 матчах эредивизи, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.