«Аякс» обыграл «Спарту», «Твенте» и «Фейеноорд» сыграли вничью
«Аякс» выиграл у «Спарты» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов.
Единственный мяч на 36-й минуте забил Душан Тадич. В другом матче «Твенте» и «Фейеноорд» сыграли вничью (0:0).
«Аякс» занимает первое место, имея в активе 33 очка. У «Фейеноорда» 29 очков и третья позиция.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
14-й тур
«Спарта» — «Аякс» — 0:1 (0:1)
Гол: Тадич, 36
«Твенте» — «Фейеноорд» — 0:0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю