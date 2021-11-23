Тен Хаг заявил, что не вел переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Я занят в «Аяксе». Никто со мной не связывался из Англии, могу вас заверить. Я хочу выигрывать титулы с «Аяксом», — цитирует тренера De Telegraaf.

Ранее появилась информация, что 51-летний нидерландец побеседовал с руководством манчестерского клуба и сообщил, как будет действовать, если возглавит команду.

Напомним, что 21 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.