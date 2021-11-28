ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном»
«Херенвен» и ПСВ сыграли вничью (1:1) в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов.
В составе хозяев отличился Рами Аль-Хадж. У гостей забил Карлос Винисиус.
ПСВ набрал 31 очко и занимает второе место. У лидирующего «Аякса» 33 очка. «Херенвен» на десятой позиции — 18 очков.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
14-й тур
«Херенвен» — ПСВ — 1:1 (0:1)
Голы: Аль-Хадж, 73 — Винисиус, 13
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю