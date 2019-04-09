Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Голландии, сообщает в своем Твиттере известный журналист Михаил Моссаковский. Кроме того, российского специалиста условно отстранили еще на одну игру.
Напомним, Слуцкий раскритиковал арбитра Сердара Гезюбюйюка после матча 29-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3), заявив, что тот является высокомерным и эгоистичным. На послематчевой пресс-конференции Слуцкий предположил, что, возможно, Гезюбюйюк "не любит толстых и светловолосых".
Леонид Слуцкий: "Он возомнил себя богом! Это худший арбитр в мире!" //
"Возможно, он не любит толстых или лысых". Как Слуцкий разнес судью
Голландский футбольный союз принял решение о дисквалификации Леонида Слуцкого на 1 матч. Плюс ещё одна игра условной дисквалификации. Нормальное решение. Ждали, что может быть больше. Но в Голландии тренера многие поддержали.– Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 9 апреля 2019 г.
"Витесс" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.
Чемпионат Голландии: турнирная таблица, календарь и результаты матчей