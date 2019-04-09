21:01 | Футбол — Голландия

Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Голландии

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Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Голландии, сообщает в своем Твиттере известный журналист Михаил Моссаковский. Кроме того, российского специалиста условно отстранили еще на одну игру. 

Напомним, Слуцкий раскритиковал арбитра Сердара Гезюбюйюка после матча 29-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3), заявив, что тот является высокомерным и эгоистичным. На послематчевой пресс-конференции Слуцкий предположил, что, возможно, Гезюбюйюк "не любит толстых и светловолосых".

Леонид Слуцкий: "Он возомнил себя богом! Это худший арбитр в мире!" //
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"Витесс" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.

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