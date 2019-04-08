"Может, он не любит толстых?" Слуцкому грозит дисквалификация на несколько матчей

В понедельник Королевский футбольный союз Нидерландов объявит, будет ли открыто дисциплинарное дело в отношении главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого, вчера давшего интервью каналу Fox и подвергшего жесткой критике арбитра матча "Витесс" – ПСВ (3:3) Сердара Гезюбюйюка. Подобных заявлений тренеры в Голландии еще не делали. Велика вероятность, что Слуцкого оштрафуют и дисквалифицируют на несколько матчей.

После игры с ПСВ, в которой "Витесс" трижды вел в счете, но в итоге сыграл вничью (3:3), главный тренер арнемцев дал очень эмоциональное интервью.

– Мне кажется, что это связано с личными отношениями. Три раза подряд он допустил похожие ошибки, – сказал Слуцкий. – Ни в одном матче чемпионата Голландии я не задумывался о судействе. Высший уровень мастерства, уровень Лиги чемпионов! Все арбитры открыты, дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руки. А он никогда не здоровается, никогда не прощается, никогда не жмет руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю, почему он не использовал ВАР.

– Но ведь самое главное, чтобы он вел себя правильно и принимал правильные решения, разве не так? – вопрос телекорреспондента.

– Да. Но он высокомерен, эгоистичен, думает только о себе. Он считает себя богом, считает, что 21 тысяча зрителей пришли смотреть на ЕГО игру. Но это не ЕГО игра! Он как официант, он только судья. А на поле самые главные – игроки! А он считает самым главным себя! В течение 10 месяцев в Голландии я никогда не встречал такого, как он. Не здоровается, никогда ничего не объясняет. Очень высокомерный и эгоистичный. Худший арбитр в мире из тех, кого я видел!

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий также предположил, что, возможно, Гезюбюйюк "не любит толстых и светловолосых". (Александр Бобров)​

Чемпионат Голландии: турнирная таблица, календарь и результаты матчей