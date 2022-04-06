Рональд Куман займет пост главного тренера сборной Нидерландов
Рональд Куман сменит Луи ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов
Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Рональд Куман. Об этом национальная команда объявила через Twitter. 59-летний нидерландский специалист вступит в должность начиная с 2023 года.
На данный момент этот пост занимает Луи ван Гал, который повезет команду на предстоящий чемпионат мира в Катаре.
На днях стало известно, что 70-летний Ван Гал борется с раком.
ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Напомним, что Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год.
? Back as our coach from 2023: ??? !!! ??#Koeman2026 | @RonaldKoeman pic.twitter.com/iZhpXlLCHG— OnsOranje (@OnsOranje) April 6, 2022
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