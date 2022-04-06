Рональд Куман займет пост главного тренера сборной Нидерландов

Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Рональд Куман. Об этом национальная команда объявила через Twitter. 59-летний нидерландский специалист вступит в должность начиная с 2023 года.

На данный момент этот пост занимает Луи ван Гал, который повезет команду на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

На днях стало известно, что 70-летний Ван Гал борется с раком.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, что Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год.