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Сегодня, 10:12

Рональд Куман займет пост главного тренера сборной Нидерландов

Рональд Куман сменит Луи ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов
Роман Шишов
Корреспондент
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Рональд Куман.
Фото Global Look Press
Рональд Куман.
Фото Goal
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Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Рональд Куман. Об этом национальная команда объявила через Twitter. 59-летний нидерландский специалист вступит в должность начиная с 2023 года.

На данный момент этот пост занимает Луи ван Гал, который повезет команду на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

На днях стало известно, что 70-летний Ван Гал борется с раком.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, что Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год.

Роналд Куман
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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Роналд Куман может вернуться в сборную Нидерландов после ЧМ-2022
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