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Сегодня, 08:47

Роналд Куман может вернуться в сборную Нидерландов после ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Роналд Куман может вернуться на пост главного тренера сборной Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, Королевский футбольный союз Нидерландов уже договорился с 59-летним специалистом о контракте, который начнет действовать с 2023 года.

Нидерландцы хотят провести ЧМ-2022 под руководством нынешнего главного тренера Луи ван Гала, который ранее сообщил, что борется с раком. ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Роналд Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/188606061/ook-van-gaal-blij-met-koeman-goede-opvolger?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp
Роналд Куман
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
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