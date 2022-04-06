Роналд Куман может вернуться в сборную Нидерландов после ЧМ-2022

Роналд Куман может вернуться на пост главного тренера сборной Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, Королевский футбольный союз Нидерландов уже договорился с 59-летним специалистом о контракте, который начнет действовать с 2023 года.

Нидерландцы хотят провести ЧМ-2022 под руководством нынешнего главного тренера Луи ван Гала, который ранее сообщил, что борется с раком. ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Роналд Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год.