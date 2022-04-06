Игрок «Аякса» Классен надеется, что Эрик тен Хаг не уйдет в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Аякса» Дэви Классен высказался о возможном уходе главного тренера команды Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Он добивался успехов с нами в течение многих лет, а у «Манчестер Юнайтед» уже много лет дела идут плохо. Он может остаться. Я надеюсь на это», — приводит слова Классена AD.nl.

Ранее сообщалось, что тен Хаг является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «МЮ» и может возглавить команду со следующего сезона.

Специалист дважды выигрывал чемпионат Нидерландов с «Аяксом». В текущем сезоне амстердамцы лидируют в эредивизии с 69 очками после 28 туров.