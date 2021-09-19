«Фейеноорд» на выезде разгромил ПСВ
«Фейеноорд» обыграл ПСВ (4:0) в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
В составе победителей дубль сделал Йенс Торнстра. Также отличились Брайан Линссен и Сирил Дессерс.
«Фейеноорд» набрал девять очков и занимает пятое место. У ПСВ 12 очков и вторая позиция.
Чемпионат Нидерландов
5-й тур
ПСВ — «Фейеноорд» — 0:4 (0:1)
Голы: Торнстра, 45+1, 85, Линссен, 71, Дессерс, 90+2
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