«Аякс» разгромил соперника в матче чемпионата Нидерландов со счетом 9:0
«Аякс» разгромил клуб «Камбур» в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча закончилась победой амстердмцев с неприличным счетом — 9:0.
Дубль сделал нападающий Давид Нерес. По голу в свой актив записали Стивен Бергхайс, Нуссаир Мазрауи, Душан Тадич, Юррьен Тимбер, Себастьен Алле, Данилу и Мохаммед Дарами.
В этом сезоне клуб из Амстердама провел пять матчей — одержал четыре победы при одной ничьей.
Общая разница забитых и пропущенных мячей — 22:1.
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