Давид Нерес намерен покинуть «Аякс»

Нападающий «Аякса» Давид Нерес намерен покинуть голландский клуб. Главными претендентами на 24-летнего бразильца называется «Севилья» и «Атлетико», сообщает AS.

Контракт игрока с клубом из Амстердама рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 27 миллионов евро.

В этом сезоне Нерес успел принять участие в 7 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.