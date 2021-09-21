Давид Нерес намерен покинуть «Аякс»
17:02
Нападающий «Аякса» Давид Нерес намерен покинуть голландский клуб. Главными претендентами на 24-летнего бразильца называется «Севилья» и «Атлетико», сообщает AS.
Контракт игрока с клубом из Амстердама рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 27 миллионов евро.
В этом сезоне Нерес успел принять участие в 7 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Читайте также
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю