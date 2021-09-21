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Давид Нерес намерен покинуть «Аякс»

17:02
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Нападающий «Аякса» Давид Нерес намерен покинуть голландский клуб. Главными претендентами на 24-летнего бразильца называется «Севилья» и «Атлетико», сообщает AS.

Контракт игрока с клубом из Амстердама рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 27 миллионов евро.

В этом сезоне Нерес успел принять участие в 7 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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