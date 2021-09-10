Промес высказался о возможном возвращении в сборную Нидерландов
Форвард «Спартака» Квинси Промес высказался о возможном возвращении в сборную Нидерландов.
«В сборную Голландии всегда сложно попасть: выбор футболистов у тренера большой. Мне, пусть и с перерывами, удавалось играть за свою страну на протяжении семи лет; провел 50 матчей. Если буду в хорошей форме и меня вызовут снова, то поеду. Но это как «экстрабонус». Мистер ван Гал знает мои возможности. Однако сейчас я сфокусирован на «Спартаке», — цитирует Промеса пресс-служба красно-белых.
В составе сборной Нидерландов 30-летний Промес выступает с 2014 года. За команду он провел 50 матчей, отметившись 7 голами.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-10-kvinsi_promes_ya_privyk_byt_pervym_a_gde_my_seychas_s_etim_nelzya_primiritsya/
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