Погиб 16-летний нападающий «Аякса»
12:23
«Аякс» сообщил о гибели 16-летнего нападающего команды, Ноа Гессера.
Футболист скончался вечером в пятницу, 30 июля в ДТП. Спортсмен находился вместе со своим 18-летним братом в машине, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с такси. Брат игрока также погиб, водитель такси был госпитализирован.
Гессер перешел в «Аякс» из академии «Альфенсе Бойс» летом 2018 года.
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