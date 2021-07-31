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Погиб 16-летний нападающий «Аякса»

12:23
Ноа Гессер. Фото ФК «Аякс»
Ноа Гессер. Фото ФК «Аякс»
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«Аякс» сообщил о гибели 16-летнего нападающего команды, Ноа Гессера.

Футболист скончался вечером в пятницу, 30 июля в ДТП. Спортсмен находился вместе со своим 18-летним братом в машине, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с такси. Брат игрока также погиб, водитель такси был госпитализирован.

Гессер перешел в «Аякс» из академии «Альфенсе Бойс» летом 2018 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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