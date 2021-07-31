Погиб 16-летний нападающий «Аякса»

«Аякс» сообщил о гибели 16-летнего нападающего команды, Ноа Гессера.

Футболист скончался вечером в пятницу, 30 июля в ДТП. Спортсмен находился вместе со своим 18-летним братом в машине, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с такси. Брат игрока также погиб, водитель такси был госпитализирован.

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. ??? — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

Гессер перешел в «Аякс» из академии «Альфенсе Бойс» летом 2018 года.