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Луи ван Гал вернулся на пост главного тренера сборной Нидерландов

12:13
Луи ван Гал. Фото KNVB.
Луи ван Гал. Фото KNVB.
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Луи ван Гал официально назначен на пост главного тренера сборной Нидерландов, сообщает сайт местной федерации футбола. С ним заключен контрак до конца ЧМ-2022.

В тренерский штаб 69-летнего ван Гала вошли: Данни Блинд (помощник), Хенк Фрэйзер (помощник) и Франк Хоек (тренер вратарей).

Напомним, Луи ван Гал работал со сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2014.

Прежний главный тренер сборной Франк де Бур оставил свой пост после Евро-2020.

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Иван Шитик все материалы автора

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