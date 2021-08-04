Луи ван Гал вернулся на пост главного тренера сборной Нидерландов

Луи ван Гал официально назначен на пост главного тренера сборной Нидерландов, сообщает сайт местной федерации футбола. С ним заключен контрак до конца ЧМ-2022.

В тренерский штаб 69-летнего ван Гала вошли: Данни Блинд (помощник), Хенк Фрэйзер (помощник) и Франк Хоек (тренер вратарей).

Напомним, Луи ван Гал работал со сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2014.

Прежний главный тренер сборной Франк де Бур оставил свой пост после Евро-2020.