«Аякс» обыграл «Твенте», Промес получил травму
«Твенте» проиграл «Аяксу» (2:5) в матче 15-го тура чемпионата Голландии. Встреча прошла в Энсхеде. В составе гостей трижды отличился форвард Ноа Ланг, еще два гола на счету нападающего Клас-Яна Хюнтелара.
Бывший игрок «Спартака», форвард «Аякса» Квинси Промес? получил травму в первом тайме игры и был заменен.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
15-й тур
Голы: Накамура, 15 (1:0). Канталапьедра, 19 (2:0). Ланг, 32 (2:1). Ланг, 51 (2:2). Хюнтелар, 61 (2:3). Ланг, 70 (2:4). Хюнтелар, 90+6 (2:5).
«Твенте»: Дроммел, Ферхаг, Схенк, Вердонк, Брама, Вучкич, Бускетс, Селахи, Ромератоэ (Мениг, 83), Канталапьедра (Берггрен, 77), Накамура (Зехнини, 71).
«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико (Дест, 67), Фелтман, Мазрауи, Мартинес, Тадич, Зиех, ван де Бек, Промес (Хюнтелар, 26), Ланг (Марин, 82).
Предупреждения: Схенк, 11. Тальяфико, 42. Ромератоэ, 50. Селахи, 60. Мазрауи, 90.
Судья: ван Букел (Голландия).
1 декабря. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».
Чемпионат Голландии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей