«Аякс» обыграл «Твенте», Промес получил травму

«Твенте» проиграл «Аяксу» (2:5) в матче 15-го тура чемпионата Голландии. Встреча прошла в Энсхеде. В составе гостей трижды отличился форвард Ноа Ланг, еще два гола на счету нападающего Клас-Яна Хюнтелара.

Бывший игрок «Спартака», форвард «Аякса» Квинси Промес? получил травму в первом тайме игры и был заменен.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

15-й тур

«Твенте» — «Аякс» — 2:5 (2:1)

Голы: Накамура, 15 (1:0). Канталапьедра, 19 (2:0). Ланг, 32 (2:1). Ланг, 51 (2:2). Хюнтелар, 61 (2:3). Ланг, 70 (2:4). Хюнтелар, 90+6 (2:5).

«Твенте»: Дроммел, Ферхаг, Схенк, Вердонк, Брама, Вучкич, Бускетс, Селахи, Ромератоэ (Мениг, 83), Канталапьедра (Берггрен, 77), Накамура (Зехнини, 71).

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико (Дест, 67), Фелтман, Мазрауи, Мартинес, Тадич, Зиех, ван де Бек, Промес (Хюнтелар, 26), Ланг (Марин, 82).

Предупреждения: Схенк, 11. Тальяфико, 42. Ромератоэ, 50. Селахи, 60. Мазрауи, 90.

Судья: ван Букел (Голландия).

1 декабря. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».

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