Нидерландский «Херенвен» презентовал форму с рукавами в цветах российского флага

«Херенвен», выступающий в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов, представил новую форму на сезон-2023/24.

На рукавах красного комплекта формы поочередно расположены белая, синяя и красная полоса, которые вместе образуют флаг России. Многие болельщики нидерландского клуба обратили на это внимание под постом с презентацией формы в Twitter.

«Херенвен» занял восьмое место в чемпионате Нидерландов в сезоне-2022/23.