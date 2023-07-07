В «Херенвене» раздражены реакцией на форму с цветами российского флага

Коммерческий директор «Херенвена» Мартин Купман прокомментировал ажиотаж в соцсетях вокруг новой формы команды, на которой цвета рукавов которой напоминают российский флаг.

«Есть люди, которые проводят ассоциации с ситуацией в мире, которой все хотели бы противостоять. Мы считаем очень раздражающим и неприятным, что они так это воспринимают. Но я вижу рукав с цветами нашего клуба, и единственный флаг, о котором я думаю, — это фризский флаг», — приводит слова Купмана AD.

На рукавах красного комплекта формы поочередно расположены белая, синяя и красная полоса, которые вместе образуют флаг России. Многие болельщики нидерландского клуба обратили на это внимание под постом с презентацией формы в Twitter.

«Херенвен» занял восьмое место в чемпионате Нидерландов в сезоне-2022/23.