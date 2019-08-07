Нерес продлил контракт с "Аяксом"

Нападающий "Аякса" Давид Нерес продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2023 года. Предыдущий контракт истекал в 2022 году.
More David. ♥— AFC Ajax (@AFCAjax) August 7, 2019
More samba. 🇧🇷
More party. 🕺#ExtendingNeres
22-летний бразилец в текущем сезоне провел два матча за "Аякс". В прошлом сезоне в 50 матчах он забил 12 раз при 15 голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок Голландии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Победитель Кубка Америки в составе сборной Бразилии.
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