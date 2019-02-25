Леонид Слуцкий – о творчестве сына: "Мат в рэпе? Не надо быть ханжой. Со мной он так не разговаривает"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в видео на Youtube-канале телеведущего и экс-нападающего "Крыльев Советов" Евгения Савина "КраСава" прокомментировал увлечение своего 13-летнего сына Дмитрия, который пишет рэп.

– Если я буду в Москве, то собираюсь сходить на концерт сына. Всегда говорил ему, что если ты занимаешься чем-то, то делай это серьезно. Сейчас он живет этим, ловит вдохновение. Есть творческие моменты, когда у него идет, когда не получается. Ему сейчас будет 14 лет. Деньги? Это не так дорого. Раньше он занимался экстремальным самокатом. Для этого я построил ему целый скейт-парк. Дети продолжают там кататься и заниматься.

Мат? Не надо быть ханжой. Если мне кто-то скажет, что их 14-летний ребенок не знает нецензурной брани или не использует ее в разговоре со сверстниками... Со мной он так не разговаривает, – сказал Слуцкий в беседе с Савиным на Youtube-канале "КраСава".

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