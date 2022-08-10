Капитан «Аякса» Тадич получил травму в результате драки с двумя вооруженными грабителями

Капитан «Аякса» Душан Тадич получил травму во время драки с двумя вооруженными грабителями возле своего дома в Амстердам-Зюйде.

Как сообщает De Telegraaf, в ночь с 27 на 28 июля двое людей в шлемах ждали его у дома. Вероятно, они хотели украсть у футболиста часы. Грабители подошли к игроку «Аякса», когда он выходил из своей машины. Тадич сразу понял, что дело неладно, и попытался убежать.

После небольшой погони между грабителями и игроком завязалась драка. Тадичу удалось открыть забрало шлема одного из грабителей и ударить в лицо. Полузащитник получил небольшое повреждение руки. Также ему порвали одежду.

От грабителей Тадичу удалось скрыться в небольшом местном кафе. Нападавшие на него люди уехали с места преступления на скутере.