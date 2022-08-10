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Сегодня, 11:46

Капитан «Аякса» Тадич получил травму в результате драки с двумя вооруженными грабителями

Анна Горшкова
Корреспондент
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Капитан «Аякса» Душан Тадич получил травму во время драки с двумя вооруженными грабителями возле своего дома в Амстердам-Зюйде.

Как сообщает De Telegraaf, в ночь с 27 на 28 июля двое людей в шлемах ждали его у дома. Вероятно, они хотели украсть у футболиста часы. Грабители подошли к игроку «Аякса», когда он выходил из своей машины. Тадич сразу понял, что дело неладно, и попытался убежать.

После небольшой погони между грабителями и игроком завязалась драка. Тадичу удалось открыть забрало шлема одного из грабителей и ударить в лицо. Полузащитник получил небольшое повреждение руки. Также ему порвали одежду.

От грабителей Тадичу удалось скрыться в небольшом местном кафе. Нападавшие на него люди уехали с места преступления на скутере.

Отметим, что 30 июля сербский футболист сыграл за «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов против ПСВ (3:5). На его руке были пластыри.

Источник: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1391089178/dusan-tadic-gewond-bij-gewelddadige-roofpoging
Душан Тадич
Футбол
ФК Аякс
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