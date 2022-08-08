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Сегодня, 14:40

Вратарь «Валенсии» Силлессен перешел в «НЕК Неймеген»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Яспер Силлессен.
Фото фк «НЕК Неймеген»

«НЕК Неймеген» объявил о трансфере вратаря «Валенсии» Яспера Силлессена. Соглашение голкипера с новым клубом рассчитано на три сезона.

«Яспер — вратарь с исключительными качествами, лучший в Нидерландах. Мы не искали вратаря, а голкипер нашел нас. Мы счастливы, что Яспер снова вернулся в нашу команду», — цитирует пресс-служба голландского клуба технического директора Теда ван Левена.

33-летний голландский вратарь является воспитанником «НЕК Неймегена». В прошедшем сезоне Силлессен провел 17 матчей за «Валенсию» в чемпионате Испании 17 матчей, в которых три раза отстоял на ноль.

Источник: https://www.nec-nijmegen.nl/nieuws/artikel/jasper-cillessen-is-thuis.htm
Яспер Силлессен
Футбол
ФК Валенсия
ФК НЕК Неймеген
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