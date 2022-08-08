Вратарь «Валенсии» Силлессен перешел в «НЕК Неймеген»

«НЕК Неймеген» объявил о трансфере вратаря «Валенсии» Яспера Силлессена. Соглашение голкипера с новым клубом рассчитано на три сезона.

«Яспер — вратарь с исключительными качествами, лучший в Нидерландах. Мы не искали вратаря, а голкипер нашел нас. Мы счастливы, что Яспер снова вернулся в нашу команду», — цитирует пресс-служба голландского клуба технического директора Теда ван Левена.

33-летний голландский вратарь является воспитанником «НЕК Неймегена». В прошедшем сезоне Силлессен провел 17 матчей за «Валенсию» в чемпионате Испании 17 матчей, в которых три раза отстоял на ноль.