Гол Лосано принес ПСВ победу над "Венло"

ПСВ в гостях обыграл "Венло" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Голландии. Единственный мяч на 86-й минуте забил Ирвинг Лосано.

ПСВ лидирует в чемпионате, имея в активе 67 очков. У "Аякса" 62 очка при матче в запасе. "Венло" на 11-м месте - 32 очка.

В следующем туре состоится матч двух лидеров: - "Аякс" примет ПСВ.

Чемпионат Голландии.

Эредивизи

26-й тур

"Венло" - ПСВ - 0:1 (0:0)

Гол: Лосано, 86.

"Венло": Уннершталль, Кум, Резелер, Янсен (Грот, 88), Руттен, ван Ойен, Пост, Опоку, Сентьенс, Млапа, Йостен.

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Росарио, Садилек (Гакпо, 78), Ихаттарен (Мален, 46), де Йонг, Бергвайн, Лосано.

Судья: Мансхот (Голландия).

17 марта. Венло. Стадион "Seacon Stadion - De Koel".

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