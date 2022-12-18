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18 декабря, 17:53

Главный тренер ПСВ допустил уход нападающего Гакпо в январе

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой допустил уход нападающего Коди Гакпо в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Если бы у меня был выбор, я бы предпочел, чтобы Гакпо ушел летом, но это возможно и в зимнее трансферное окно. Иногда наступает момент, когда ты не можешь сказать нет», — приводит слова специалиста Voetbal International.

В текущем сезоне 23-летний голландец провел 24 матча за «ПСВ», в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

ФК ПСВ
Коди Гакпо
Руд ван Нистелрой
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