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«Аякс» на выезде разгромил «Фортуну»

21:45
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«Аякс» обыграл «Фортуну» (5:0) в матче шестого тура чемпионата Нидерландов.

Голы забивали Стивен Бергейс, Нуссаир Мазрауи, Душан Тадич, Мохаммед Кудус и Николас Тальяфико.

«Аякс» набрал 16 очков и занимает первое место. У «Фортуны» четыре очка и 16-е место.

Чемпионат Нидерландов. Эредивизи

6-й тур

«Фортуна» — «Аякс» — 0:5 (0:3)

Голы: Бергейс, 11, Мазрауи, 27, Тадич, 38, Кудус, 72, Тальяфико, 77

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Евгений Петров все материалы автора

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