«Аякс» на выезде разгромил «Фортуну»
21:45
«Аякс» обыграл «Фортуну» (5:0) в матче шестого тура чемпионата Нидерландов.
Голы забивали Стивен Бергейс, Нуссаир Мазрауи, Душан Тадич, Мохаммед Кудус и Николас Тальяфико.
«Аякс» набрал 16 очков и занимает первое место. У «Фортуны» четыре очка и 16-е место.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
6-й тур
«Фортуна» — «Аякс» — 0:5 (0:3)
Голы: Бергейс, 11, Мазрауи, 27, Тадич, 38, Кудус, 72, Тальяфико, 77
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