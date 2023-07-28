Бывшего игрока сборной Нидерландов приговорили к 7 годам тюрьмы

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Давид Мендес да Силва приговорен к 7 годам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, сообщает Goal.

Приговор 40-летнему спортсмену озвучили 28 июля в суде Роттердама. Голландца признали виновным в ввозе в страну двух партий кокаина весом 74 и 105 килограмм.

Мендес да Силва завершил карьеру в 2017 году. Он выступал за «Спарту», «Аякс», «Бреду», АЗ, «Зальцбург» и «Панатинаикос». Кроме того, на его счету 7 матчей за сборную Нидерландов.