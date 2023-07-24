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Сегодня, 19:37

«Челси» связался с «Аяксом» по трансферу Кудуса

Виталий Косик
Корреспондент
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«Челси» начал переговоры с «Аяксом» по трансферу полузащитника сборной Ганы Мохамеда Кудуса, сообщает Football London.

По информации источника, 22-летний хавбек остается одной из основных целей «Челси» на летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы «Брайтон» и «Арсенал».

Он выступает за «Аякс» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

Футбол
ФК Аякс
ФК Челси
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