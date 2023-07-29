Бывший полузащитник сборной Нидерландов приговорен к 7 годам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Давид Мендес да Силва приговорен к 7 годам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, сообщает De Telegraaf.

40-летний Мендес да Силва был арестован в августе 2022 года в результате расследования по делу об импорте наркотиков в страну.

Решение было вынесено судом Роттердама в пятницу, 28 июля. Мендес да Силва признан виновным в ввозе в Нидерланды двух партий кокаина весом 74 и 105 килограммов и продаже запрещенных веществ. При этом экс-футболиста оправдали по пункту обвинения в соучастии в перевозе партии весом 1300 килограмм.

Давид Мендес да Силва провел 7 матчей за сборную Нидерландов. На клубном уровне он выступал за роттердамскую «Спарту», «НАК Бреда», АЗ, «Ред Булл» (Зальцбург) и «Панатинаикос». Хавбек завершил карьеру футболиста в июне 2017 года.